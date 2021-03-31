Ушкина, занявшая 2-е место в спринте на ЧР: СБР спокойно отпустил меня в сборную Румынии

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, которая заняла второе место в спринтерской гонке на чемпионате России напомнила, что ранее её пригласили выступать за сборную Румынии. По словам спортсменки, Союз биатлонистов России (СБР) не стал чинить никаких препятствий.

«Результат стал высоким только в этом году, в прошлом я так не выступала. А в этом случился прорыв. В том году меня позвали в румынскую команду, весь сезон оформлялись документы. СБР меня уже спокойно отпустил.

Останусь ли, если поступит предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, я уже решила, что туда перехожу. В мае будут решаться все контракты. Это всё было сделано перед Олимпиадой. Не жалею, что приняла такое решение», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

