Цветков: есть объяснение, почему меня не брали в сборную, но я его оставлю при себе
Биатлонист Максим Цветков, занявший второе место в спринте на чемпионате России, рассказал, как преодолел почти два года без серьёзных выступлений из-за травмы.
«Семья — супруга и родители — помогали мне не потерять мотивацию. Самым сложным был не этот год, а прошлый. В этом году я уже находился в команде Санкт-Петербурга, где чувствовалась поддержка тренера. А сезон-2019/20 складывался очень непросто, я был один, без команды. Тогда было значительно тяжелее.
Почему меня не брали в сборную России после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году? Объяснение есть, но я его оставлю при себе. Это очень длинная тема, два года в коротком ответе не уместишь, произошло очень много всего», — цитирует Цветкова ТАСС.
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