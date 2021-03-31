В СБР объяснили, почему не стали удерживать Ушкину, переезжающую в Румынию

Член совета Союза биатлонистов России Анатолий Кузьмичёв пояснил причины перехода биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.
«Конечно, уход Ушкиной будет серьёзной потерей для нашей команды. Но что делать? Она собралась уезжать, потому что её не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься. Перспектив у неё в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадёт в следующем году. Думаю, что она будет первым номером сборной Румынии.
Наталья по юношам и юниорам была в составе сборной России и выигрывала летний юниорский чемпионат мира. И по своему возрасту обыгрывала и Ульяну Кайшеву, и Викторию Сливко. Но шансы попасть во взрослую сборную ведь 50 на 50. И мы не препятствуем её решению, ведь жизнь спортсмена коротка. Мы дали добро на переход и согласовали всё с президентом СБР Виктором Майгуровым», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости».
24-летняя Ушкина сегодня заняла второе место в спринте на чемпионате России, после чего рассказала, что СБР спокойно отпустил её в Румынию.
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