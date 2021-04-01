Ирина Казакевич: Кайшева подкатывалась ко мне на маленьких спусках

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о соперничестве с Ульяной Кайшевой в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Кайшева завоевала бронзовую медаль, Казакевич финишировала четвёртой.
«Я пыталась идти впереди, но Ульяна подкатывалась ко мне на маленьких спусках. И она это уже после гонки подтвердила. На длинном спуске она от меня уже просто уехала. Я пыталась что-то сделать, но не хватило сил догнать её на финишной петле», — приводит слова Казакевич сайт «Матч ТВ».
Победу в гонке одержала Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии. Серебряным призёром стала Лариса Куклина.
Расписание чемпионата России
3 апреля
9:45 — эстафета, женщины.
12:45 — масс-старт, мужчины.
4 апреля
10:30 — масс-старт, женщины.
12:30 — эстафета, мужчины.
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