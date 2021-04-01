Губерниев — об Ушкиной: покидая Россию, спортсмены выступают лучше. Это очень интересно

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу Натальи Ушкиной на чемпионате России по биатлону. Напомним, ранее Ушкина объявила, что со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии.

«Румынская подданная Ушкина обыграла уже всю команду. Да, не было Павловой. Но мы видим, что лучшие результаты у спортсменов приходят, когда они покидают пределы России. Это очень интересно. И в этом есть какой-то символизм. Было интересно, когда Ушкина слушала гимн Российской Федерации в свой адрес, отправляясь выступать в следующем сезоне за Румынию.

Миронова ничего не показывает. Я надеялся, что Лариса Куклина обойдёт Ушкину, но этого не произошло. Сборницы устали, а Ушкина целенаправленно готовилась к турниру, как Максим Цветков. А Кайшева последний круг проходит лихо, молодец. Поэтому в целом без особых неожиданностей», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».