Президент СБР Майгуров: я не уверен, что IBU согласует переход Ушкиной в сборную Румынии

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с биатлонисткой Натальей Ушкиной. Напомним, Ушкина, выигравшая гонку преследования на чемпионате России, ранее объявила, что со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии.

«Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто. Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у неё гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует её переход.

Если раньше достаточно было получить паспорт и согласовать переход с федерацией, то сейчас нужно доказать необходимость переезда в другую страну», — цитирует Майгурова ТАСС.