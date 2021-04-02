Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил возможность индивидуальной подготовки биатлонисток к сезону. В частности, Евгения Павлова сказала, что хотела бы обсудить этот вариант с Майгуровым.

«Я с ней разговаривал два дня назад. С её стороны таких вопросов не поступало. Лариса Куклина тоже хочет обсудить этот вопрос? Я готов рассматривать все варианты, но я за то, чтобы спортсмены тренировались с командой. Кто решит готовиться отдельно, тоже будут созданы определённые условия по вхождению в сезон, потому что для тренеров понятно, что делали спортсмены, которые готовились с командой. Что касается индивидуальной подготовки, я не поддерживаю», — цитирует Майгурова News.ru.

Глава СБР также рассказал о предстоящем 2 апреля тренерском совете.

«В повестке традиционные девять вопросов: отчёты тренеров, обсуждение календаря соревнований, вопросов, связанных с подготовкой сборных команд, обсуждение расширенного состава списка сборной. Какие-то кадровые решения по тренерам приняты не будут», — сказал Майгуров.