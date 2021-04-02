«Моя тоска и боль». Анна Богалий отреагировала на ситуацию с Натальей Ушкиной

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала ситуацию с российской биатлонисткой Натальей Ушкиной, которая решила перейти в сборную Румынии. На проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России Наталья сначала завоевала серебро в спринте, а затем золото в гонке преследования.

«Ничего удивительного в результатах Ушкиной не вижу. Биатлонист раскрывается после 20 лет. С возрастом ты накапливаешь опыт ошибок, исправляешь их и достигаешь понимания, что нужно делать, что ты можешь, как это получается. Ничего удивительного, что у человека начало получаться со временем.



Меня удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов, не исследуем его, мало пользуемся базами данных. Откуда такое безалаберное отношение? Не хочется, чтобы и в дальнейшем так было.



Возьмём юниорский чемпионат мира-2021. Там отлично проявил себя Денис Иродов, но ведь остальная команда тоже была очень сильная. Мне кажется, остальных ребят неправильно подготовили, подвели… Мы абсолютно не знаем своих спортсменов. Это моя тоска и боль. Я занимаюсь детским спортом, и меня эта проблема сильно задевает», – приводит слова Богалий «Спорт день за днём».