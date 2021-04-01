Логинов и Миронова опять провалились. Такие результаты лидеров не могут не тревожить.

Убегающая из страны биатлонистка опять громит сборную России. А можно не отпускать Ушкину?

Если второе место Натальи Ушкиной в спринте можно было считать сенсацией, то её победа в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске – уже показатель уровня.

Биатлонистка, которая выросла в Мордовии, но совсем скоро будет выступать за сборную Румынии, опять разгромила всю сборную России, кроме Павловой, которая просто не бежала. Возникает вопрос – а можно ли как-то удержать убегающую из страны Ушкину? Не отпускать её?

Ответ – отрицательный. Велика вероятность, что в следующем сезоне на Кубке мира Наталья будет побеждать Миронову, Куклину и всех остальных уже под флагом Румынии.

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Павлова снялась с первого места. Как же так?

Отчасти победе Ушкиной в пасьюте поспособствовало снятие с гонки победительницы спринта Евгении Павловой. Спортсменка сборной решила не стартовать там, где у неё были большие шансы подтвердить свой успех. При этом, судя по поступающей из Ханты-Мансийска информации, в эстафете Павлова участвовать планирует. Что это – простое недомогание или боязнь упустить первое место и желание сохранить силы на эстафету, где ответственность будет выше?

Хочется надеяться, что Евгения даст подробный комментарий по этому поводу, потому что такие снятия с соревнований, мягко говоря, не идут на пользу чемпионату России и ставят под вопрос правила отбора в национальную команду в целях подготовки к новому сезону.

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Ушкина разгромила Куклину и всех остальных

Конечно, это всё нисколько не умаляет заслуг Ушкиной, конкуренция всё равно была чрезвычайно высокой. После первой половины гонки казалось, что борьба за место на подиуме будет хорошим результатом для Натальи, но две блестяще отработанные «стойки» вернули её в сражение за победу. На заключительный круг Ушкина уходила чуть впереди Куклиной. Лариса в какой-то момент догнала Наталью, но будущая румынка ближе к финишу легко убежала от более опытной соперницы и без каких-либо проблем выиграла гонку.

Понятно, что Ушкина подводилась именно к чемпионату страны, в отличие от той же Куклиной и всей сборной России, выступавшей на чемпионате мира и Кубке мира, но то, с какой лёгкостью неизвестная широкому кругу болельщиков биатлонистка громит наших главных звёзд, вызывает удивление.

«Я видела, как уходила Куклина с одной незакрытой мишенью, и понимала, что есть шанс выиграть. Чувствовала, что у меня много сил и есть вариант побороться. На рубеже старалась ни о чём не думать. Я ждала, чтобы Куклина догнала меня на подъёме. Считала, что она уйдёт от меня, но в итоге сумела сама от неё убежать. Румынская сборная уже видит мои успехи и поздравляет меня. Поднимут ли мне зарплату? Не знаю», – со смехом рассказала Ушкина в эфире «Матч ТВ».

В борьбе за бронзу Ульяна Кайшева на последнем круге опередила Ирину Казакевич. Следом финишировали Васнецова, Сливко и Гореева. Последняя бежала быстро, но жутко мазала на стойке. Тем не менее результаты Анастасии позволяют надеяться, что не только у сборной Румынии, но и у России скоро появится потенциально очень сильная биатлонистка.

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Что не так с Логиновым и Мироновой?

В мужской части за победу боролись Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. Два члена основной сборной России ушли на последний круг вместе, однако Эдуард на последнем круге сумел убежать от Матвея и подтвердил статус нового лидера сборной России. Елисеев же доказал, что его место в основе не подлежит сомнению. Третьим финишировал Семён Сучилов, но позже был дисквалифицирован за то, что со стрельбища ушёл с лишним патроном в обойме. В итоге бронза досталась Максиму Цветкову, который второй день подряд финиширует на подиуме.

А вот Александр Логинов снова провалился. Чемпион мира занял лишь 17-е место с шестью промахами, четыре из которых пришлись на заключительную стрельбу. Похожий провал, кстати, ждал и Светлану Миронову, которая стала лишь 14-й в пасьюте. Такие результаты наших лидеров, не могут не тревожить. Что же, у Логинова и Мироновой ещё остаётся возможность исправиться на выходных, иначе вопросы спортсменам будут задавать не только журналисты, но и тренеры.