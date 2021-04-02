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Совет СБР признал удовлетворительным выступление биатлонистов в сезоне-2020/2021

Совет СБР признал удовлетворительным выступление биатлонистов в сезоне-2020/2021
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление мужской и женской сборных России по биатлону в сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В соответствии со шкалой оценивания, работа сборных может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.

Напомним, мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций и сохранила максимальную квоту на сезон-2021/2022. Что касается женской команды, то она потеряла максимальную квоту, так как заняла лишь шестое место в Кубке наций. На чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

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