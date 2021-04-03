Российский биатлонист метнул часть сломанной палки в сторону соперников
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске 3 апреля проходит мужской масс-старт.
На первом круге в подъёме случилось столкновение нескольких спортсменов. В итоге Вадим Филимонов из команды Ханты-Мансийского автономного округа, стартовавший под 10-м номером, в этом столкновении лишился палки и, возобновив движение, бросил оставшуюся в руке часть инвентаря в сторону ушедших вперёд биатлонистов. Предмет ни в кого не попал.
После второй стрельбы Вадим Филимонов сошёл с дистанции.
Ранее на чемпионате России завершилась женская эстафета 4х6 км. Победу одержали биатлонистки Ханты-Мансийского автономного округа, в составе которой выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.
Филимонов: оказалось, что спортсмены у нас не соблюдают принцип фэйр-плей
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