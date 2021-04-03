Российский биатлонист метнул часть сломанной палки в сторону соперников

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске 3 апреля проходит мужской масс-старт.



На первом круге в подъёме случилось столкновение нескольких спортсменов. В итоге Вадим Филимонов из команды Ханты-Мансийского автономного округа, стартовавший под 10-м номером, в этом столкновении лишился палки и, возобновив движение, бросил оставшуюся в руке часть инвентаря в сторону ушедших вперёд биатлонистов. Предмет ни в кого не попал.

После второй стрельбы Вадим Филимонов сошёл с дистанции.

Ранее на чемпионате России завершилась женская эстафета 4х6 км. Победу одержали биатлонистки Ханты-Мансийского автономного округа, в составе которой выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.