Ушкина – о предложении остаться в России: надо поговорить с главой СБР

Биатлонистка Наталья Ушкина, завоевавшая серебряную медаль в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, прокомментировала гонку и ответила на вопрос о возможности остаться в России и не уезжать в Румынию.



«Видела ли промах Куклиной на последней стрельбе? Конечно, видела. Поэтому поторопилась, хотела быстрее уйти и поэтому сама промахнулась. Трасса немножко была разбита, потому что тепло становится, появляется каша, тяжело ногами перебирать – застревают в этой каше.



Итог этого чемпионата России для меня — полный успех. Предложение от главы СБР Виктора Майгурова остаться в сборной России? Надо поговорить. Не готова к этому. Или не знаю», — сказал Ушкина в эфире «Матч ТВ».



На чемпионате России – 2021 Ушкина завоевала пять наград, включая мартовские гонки — в её активе одно золото, два серебра и две бронзы.

Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону