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«Заткнитесь, мистер». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву на обвинения в допинге

«Заткнитесь, мистер». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву на обвинения в допинге
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе жёстко ответил двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву. Ранее Васильев не раз утверждал, что превосходство Норвегии в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений.

«Обвинять в допинге Стурлу Легрейда или других спортсменов, которых я контролирую или контролировал, — это неуважение к моей работе. Мистер Васильев, раз уж вы представляете страну с таким-то прошлым, вам действительно было бы лучше заткнуться. Следующий!», — написал Мазе в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/zigystardust77/

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежцы Йоханнес Бё и Легрейд. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 17-е место.

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