Майгуров: право на самоподготовку имеет только Логинов. Остальных — в команду

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как относится к желанию некоторых спортсменов тренироваться в преддверии сезона на самоподготовке. По словам Майгурова, такое право имеет лишь лидер мужской сборной Александр Логинов.
В сезоне-2020/2021 помимо Логинова на самоподготовке тренировались Матвей Елисеев и Карим Халили.
«С Юрия Михайловича (Каминского, старшего тренера мужской сборной России. — Прим. «Чемпионата») никто не спрашивает за подготовку Логинова, Елисеева и Карима Халили. Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду», — приводит слова Майгурова ТАСС.
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