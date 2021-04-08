Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Майгуров: право на самоподготовку имеет только Логинов. Остальных — в команду

Майгуров: право на самоподготовку имеет только Логинов. Остальных — в команду
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как относится к желанию некоторых спортсменов тренироваться в преддверии сезона на самоподготовке. По словам Майгурова, такое право имеет лишь лидер мужской сборной Александр Логинов.

В сезоне-2020/2021 помимо Логинова на самоподготовке тренировались Матвей Елисеев и Карим Халили.

«С Юрия Михайловича (Каминского, старшего тренера мужской сборной России. — Прим. «Чемпионата») никто не спрашивает за подготовку Логинова, Елисеева и Карима Халили. Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Президент СБР Майгуров прокомментировал потерю женской сборной полной квоты на Кубке мира
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021