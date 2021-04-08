Васильев — о самоподготовке Логинова: никакой демократии быть не должно. Это расхолаживает

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, который заявил, что право тренироваться на самоподготовке имеет только лидер мужской национальной команды Александр Логинов.

«Чтобы не быть голословным и опираться на объективные показатели, достаточно просто посмотреть на результаты и к чему привела самоподготовка у Логинова и Елисеева. Вот и ответы на все вопросы. Здесь не нужно делать глубокий анализ, углубляться, всё понятно и лежит на поверхности.

В отличие от индивидуальных видов спорта, в биатлоне есть стрельба, которая подразумевает внешние наблюдения со стороны тренера. Я не знаю примеров, когда спортсмен идеально подготовился бы к этому элементу. Всегда нужно наблюдать, чтобы он не делал ошибки и они не укоренились. Функционально и теоретически можно подготовиться индивидуально, но стрельба… Хотя спортсмен высокого класса должен иметь определённую команду: массажист, физиотерапевт и доктор. Тренироваться одному очень непросто, если ты хочешь быть мировым чемпионом. Середнячок — пожалуйста, остальное только в команде.

Что касается слов Майгурова про Логинова, Виктор Викторович — очень демократичный человек, у меня в этом плане взгляды абсолютно другие. Возможно, я даже радикально подхожу к таким вопросам. В спорте, по моему мнению, не должно быть никакой демократии. Как только даёшь какую-то свободу и вольную спортсмену — держись. А учитывая наш русский менталитет, мы свободу воспринимаем как вседозволенность. От этого теряется возможность управлять спортсменом, да и самому спортсмену это вредит. Он настолько расхолаживается, что не может сконцентрироваться. Повторюсь, никакой демократии быть не должно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.