Губерниев отреагировал на слова Майгурова о самоподготовке Логинова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, который заявил, что право тренироваться на самоподготовке имеет только лидер мужской национальной команды Александр Логинов.

“Я уже неоднократно говорил, что всё — в команду. Но вопрос в том, что Логинову как-то доверяют. Его самоподготовка, которая была в этом сезоне, не выдерживает критики, потому что если сейчас ему и делать преференции, то только под чётким контролем Каминского.

Плюс ко всему у него должен быть тренер по стрельбе, а ещё и тренер по ОФП и спарринг-партнёр, как Шипулин с Волковым, массажист, биохимик и так далее. Если спонсоры Логинова готовы это всё предоставить — без проблем. Но план должен быть от первой и до последней строчки согласован с Каминским, чтобы можно было вносить коррективы. Спортсмен не может тренироваться один и не должен. У Логинова был тяжёлый и сложный сезон: личное горе, проблемы августа и травмы. Надо думать, на самоподготовке могут быть отдельные части сезона, но не более того.

Плюс ко всему мы уже говорили, что один из лидеров должен быть рядом с молодёжью. Подхлёстывать, помогать и быть в команде. Об этом говорил и Латыпов, что, когда они смотрят на Логинова, становятся сильнее. Здесь надо думать не только о результатах отдельного спортсмена, но и о результатах сборной команды», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.