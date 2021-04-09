Президент СБР Майгуров: большую часть подготовки к сезону Логинов пройдёт в команде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что лидер мужской национальной команды Александр Логинов, предпочитающий тренироваться на самоподготовке, большую часть подготовки к новому сезону пройдёт в команде.

«Мы обсуждали с Александром Логиновым формат его подготовки к предстоящему сезону. Могу сказать с уверенностью: большую часть подготовки он пройдёт в составе команды.

Я вижу конструкцию команды, чтобы это были две равнозначные группы. И в той, и в другой команде будут как опытные спортсмены, так и молодые. Это неплохая конфигурация, чтобы молодёжь глядела на более опытных спортсменов, тянулась, перенимала опыт. Мы решили, что такая конструкция оптимальна на данный период», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.