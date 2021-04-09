Евгений Редькин предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин поделился мнением по поводу ухода Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России.
«Очень жаль, что Валерий Польховский вынужден покинуть пост главного тренера. Думаю, это действительно могло быть связано только со здоровьем, а не с результатами нашей сборной.
Кто бы смог занять пост главного тренера сборной России? Я бы очень смог. К сожалению, меня почему-то никто не рассматривает и пока ничего не предлагали, но я бы очень хотел возглавить сборную», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
67-летний Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/2021. На протяжении сезона у тренера возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира. На чемпионате мира национальная команда смогла завоевать только одну медаль — бронзу в мужской эстафете.
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