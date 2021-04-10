Губерниев — о Тихонове: некоторые ветераны из уважаемых людей превратились в фуфло

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о критике в свой адрес. В частности, Дмитрий коснулся четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону, бывшего главы Союза биатлонистов России Александра Тихонова.



«Почему меня активно критикуют? Так это же хорошо. Если нам не нравится артист «Н», мы не слушаем его песни. Надо зайти в его «инстаграм», что-то написать. Раздражение и эмоции приятные. Плюсы и минусы в любом случае в интернете объединяются.



Кто мой главный критик? Это очень простая история. Когда ты начинаешь людям возражать, например, как в случае с Александром Ивановичем (Тихоновым. — Прим. «Чемпионата»). Я уже говорил, что некоторые ветераны из уважаемых людей превратились в фуфло, в прямом смысле.



Мне говорят, что я оскорбляю ветеранов. Но я не стесняюсь в данном случае сказать слово «фуфло», потому что, когда уважаемый биатлонист, легенда начинает рассказывать, что у меня некрасивое лицо или ноги кривые, хотя у меня замечательные прямые и упругие ноги, мне кажется, что люди из мужчин превращаются в субстанции. Ужасно читать людей, чьими белыми шапочками я восхищался в 1982 году, когда условный биатлонист бежал к финишу на чемпионате мира в Минске. И то, как он говорит про тренеров нынешней сборной, про Каминского, а тот тренер, чья белая шапочка была в Минске, он доктор ЭПО. Причём он не доктор, но многие победы были одержаны с помощью лютого допинга, с которым мы потом долго не могли справиться, а сейчас расхлёбываем», — сказал Губерниев на канале «Коммент. Шоу» в YouTube.

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