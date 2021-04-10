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Каминский посетовал на нехватку финансов для организации нормального сбора у биатлонистов

Каминский посетовал на нехватку финансов для организации нормального сбора у биатлонистов
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что восстановительный сбор команды, который должен пройти на Камчатке, находится под вопросом.

«Что-то очень трудно у нас сборы организовываются, опять те же проблемы, которые были ранее… Хоть не проводи их совсем. Сегодня мы не в состоянии найти место, где мы можем за те деньги, которые нам выделяют, провести нормальный сбор. Приходится договариваться. Базы, которые нас принимают, идут на какие-то издержки, чтобы принять сборную страны.

Базам — реклама определённая, хорошее отношение со сборной и патриотизм. Вот так вот и работаем. На сегодня у нас ещё нет билетов, а планировали 13-го числа вылететь. Надеемся, что сбор состоится», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

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