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Немка Лаура Дальмайер дебютировала в соревнованиях по ски-альпинизму

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер дебютировала в профессиональном турнире по ски-альпинизму Adamello Ski Raid, где заняла 8-е место. Adamello Ski Raid — международные соревнования, которые проводятся с 2006 года в Ломбардии (Италия).

Дальмайер поделилась снимком с турнира в «сториз».

Лаура Дальмайер выступила в соревнованиях по ски-альпинизму Фото: https://www.instagram.com/laura_dahlmeier/?hl=ru

Фото доступно в «инстаграме» немецкой экс-биатлонистки.

Соревнования проходили среди дуэтов, Дальмайер выступала в паре с опытной соотечественницей Мартиной Помпер. Немки проиграли победительницам, итальянкам, 45 минут.

Титулованной биатлонистке пришлось преодолеть дистанцию в 30 км, поднявшись на 2,8 км.

Лаура, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне- 2016/2017.