«Дальше так нельзя». Шашилов о проблемах со стрельбой в женской сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал проблемы со стрельбой в национальной команде.

По итогам сезона-2020/2021 женская сборная России, занявшая лишь шестое место в зачёте Кубка наций, потеряла максимальную квоту на сезон-2021/2022. Тренер по стрельбе Алексей Волков потерял свой пост: его понизили до должности тренера резервной команды.

«Мне бы хотелось, чтобы Алексей Волков развивался, применил свой опыт, накопленный в работе с оружием, какие-то наблюдения, которые он почерпнул за границей. Я думаю, мы будем сотрудничать дальше. Всё равно я все знания из него выкачаю, которые полезны спортсменам.

И желательно, чтобы он научился моим знаниям: как надо с детьми работать, что надо делать. Будем как-то разговаривать. Потому что дальше так нельзя двигаться», — сказал Шашилов в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.

