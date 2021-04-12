IBU пока не одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии
Международный союз биатлонистов (IBU) пока не принял решения о смене спортивного гражданства россиянами Натальей Ушкиной и Дмитрием Шамаевым, которые изъявили желание перейти в сборную Румынии.
«Мы получили официальные запросы и в настоящее время проверяем их на соответствие с принципами, которые изложены в конституции IBU», — цитирует ТАСС представителя организации.
25-летний Шамаев и 24-летняя Ушкина в юношеском возрасте привлекались в сборную России, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали. На недавнем чемпионате России Наталья завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте. В апреле спортсменка вошла предварительный состав сборной России на олимпийский сезон.
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