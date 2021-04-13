Габриэла Соукалова обвинила бывшего мужа в краже денег и подала в суд

Двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Соукалова, известная также под фамилией Коукалова, подала в суд на бывшего супруга бадминтониста Петра Коукала. Спортсменка заявляет, что он на протяжении нескольких лет грабил её.



«Cчитаем, что Петр Коукал забирал имущество и деньги из совместной собственности супругов и распорядился ими без согласия Соукаловой», — сообщает издание Кafe.cz со ссылкой на адвоката бывшей биатлонистки. Коукал, в частности, переводил деньги жены на свой счёт и покупал на них недвижимость.



Сейчас она вынуждена расплачиваться с долгами Коукала. Пропажу денег она заметила только после развода. Кроме этого, Соукалова сообщила, что бывший супруг постоянно изменял ей.



Украденная сумма составляет десятки миллионов чешских крон. Издание добавляет, что Коукалу может грозить до десяти лет тюремного заключения.



О разводе и возврате своей девичьей фамилии Габриэла Соукалова сообщила в сентябре прошлого года. В начале марта она рассказала, что живёт с новым бойфрендом и ждёт ребенка.

Габриэла Соукалова сообщила, что ждёт ребёнка, и вернула девичью фамилию