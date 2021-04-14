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Биатлонистка Сола прокомментировала отказ подписать письмо в поддержку Лукашенко

Биатлонистка Сола прокомментировала отказ подписать письмо в поддержку Лукашенко
Биатлон / Кубок мира 0

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала отказ подписать письмо в поддержку президента страны Александра Лукашенко.

«Мне есть за что сказать спасибо стране, но в первую очередь хотелось бы, чтобы спорт оставался вне политики. Тяжело концентрироваться на спортивных результатах, когда читаешь грустные новости из Беларуси. Поэтому моя позиция даже не политическая, а общечеловеческая: за мир, соблюдение законов и решение любых вопросов без применения насилия», — приводит слова Солы Tut.by.

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) 25-летняя Анна Сола завоевала бронзовую медаль в спринте. В общем зачёте Кубка мира белорусская спортсменка заняла 23-е место. Она закончила сезон с 366 очками.

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