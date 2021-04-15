«Печально и грустно». Дмитрий Ярошенко сравнил юных норвежских и российских биатлонистов

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко ответил на вопрос о том, почему в сборной России по биатлону нет таких ярких дебютантов, как норвежец Стурла Холм Легрейд, который до последней гонки боролся за «Большой хрустальный глобус».

«У нас были неплохие дебюты у Бабикова и Цветкова, они отлично просто выступали. А за последнее время… Тот же Логинов вернулся после дисквалификации, в общем-то это тоже можно назвать дебютом, потому что был вынужденный перерыв в карьере. Другое дело, что этот дебют мог состояться у Логинова гораздо раньше и тогда бы все говорили о нем, как о яркой звезде.



Говорить, что у нас нет таких дебютов, не совсем верно. Мы не видим таких же дебютов в итальянской команде, в немецкой. По-моему, один из таких дебютов был ещё при мне, когда начал выступать Пайффер и тот же, например, Шемпп. Они оба уже закончили карьеру, хотя не такие и возрастные спортсмены. Так-то дебюты состоялись в основном у норвежцев. У них очень большая скамейка запасных. Я был в Норвегии на коммерческих соревнованиях в Блинке с Максимом Чудовым. Тот профессионализм, которые демонстрируют маленькие норвежские спортсмены на турнире, небо и земля по сравнению с тем, что показывают тут в Ханты-Мансийске, где я сейчас катаюсь в биатлонной школе. Мне даже иногда бывает печально и грустно, что я не вижу этого в глазах маленьких биатлонистов Ханты-Мансийска. Думаю, по стране всё так же. У нас секции бесплатные, всё выдают, и тебе, в общем-то, бороться не за что. Когда я вижу, что они стоят на круге и прячутся от тренера, мне кажется это непривычным. Мы в своё время пытались что-то добиться, стремились стать Кашкаровыми, Чепиковыми и Тихоновыми. Я этого сейчас не вижу», — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».