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«Другие для тебя не люди?» Подписчик обратился к биатлонистке Сливко. Виктория ответила

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме» и призналась, что не стремится нравиться всем.

«Я не стремлюсь нравиться людям. Тем, кому надо, я уже нравлюсь», — написала Сливко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Один из подписчиков написал в комментарии: «А другие для тебя не люди?»

Сливко ответила: «У вас проблемы с пониманием русского языка?»

Подписчик отреагировал следующим образом: «Если Вы не хотите нравиться тем, кто за вас болеет, переживает, то это у Вас проблемы».

Биатлонистка в ответ написала: «Прочитайте внимательно и со знаками препинания».

Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.