«Другие для тебя не люди?» Подписчик обратился к биатлонистке Сливко. Виктория ответила

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме» и призналась, что не стремится нравиться всем.
«Я не стремлюсь нравиться людям. Тем, кому надо, я уже нравлюсь», — написала Сливко.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко
Один из подписчиков написал в комментарии: «А другие для тебя не люди?»
Сливко ответила: «У вас проблемы с пониманием русского языка?»
Подписчик отреагировал следующим образом: «Если Вы не хотите нравиться тем, кто за вас болеет, переживает, то это у Вас проблемы».
Биатлонистка в ответ написала: «Прочитайте внимательно и со знаками препинания».
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
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