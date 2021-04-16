Тренер сборной Норвегии по биатлону подвёл итоги сезона

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер, ранее работавший с командой Италии, подвёл итоги сезона.

«Определённо очень напряжённый сезон с психологической точки зрения. В частности, для меня. За весь сезон я вернулся домой в Италию только один раз на пять дней, только чтобы исправить некоторые документы. Поэтому я сосредоточился исключительно на работе.

Если в другие сезоны внутри нашей команды была уже привычная работа в тесном контакте, в этом году есть много ограничений. Так что сами спортсмены имели ограниченные возможности для социального контакта с другими людьми. Даже на сборах мы всегда были заперты внутри отеля без каких-либо контактов с внешней средой. Так было всю зиму. Это было трудно не только для спортсменов, но и для нас, тренеров. В этом сезоне нашей жизнью были только отель и стадион. В конце концов, это было тяжело для нас и спортсменов. К счастью, между нами, техническими специалистами, сложились прекрасные отношения внутри команды, возникла дружба с Зигфридом Мазе.

Однако я надеюсь, что следующий сезон будет другим, потому что мы адаптировались к этой ситуации, которая влияет на качество жизни. Мне также повезло, мы все в биатлоне, поэтому, по крайней мере, мы можем находиться на открытом воздухе, заниматься спортом и зарабатывать. Если бы сезон остановился, это было бы проблемой для наших спортсменов, которые могут зарабатывать только через спонсоров или призовой фонд. Никто здесь не имел бы уверенности в зарплате каждый месяц, не участвуя в гонках. Поэтому нам очень повезло, что мы смогли соревноваться», — приводит слова Обереггера Fondo Italia.