Итальянский биатлонист, участвовавший в Олимпиаде-2018, объявил о переходе в лыжные гонки

Итальянский биатлонист Джузеппе Монтелло объявил, что переходит в лыжные гонки.
«Дорогой биатлон, я благодарю тебя за удовольствие, уроки, эмоции, которые может дать только спорт. За эти годы я испытал незабываемые впечатления, и ты научил меня подниматься после каждого падения. Большое спасибо всем людям, которые поддерживали меня на этом пути, без них всё это было бы невозможно.
Однако я чувствую, что пришло время перемен, и после тщательного обдумывания вместе с командой я решил повесить винтовку на гвоздь и принять новый вызов в лыжных гонках.
Я знаю, что это будет нелегко, но я с нетерпением жду начала этого нового приключения, с желанием тренироваться, не скрывая волнения и энтузиазма, чтобы увидеть, смогу ли я принять этот вызов. Удачи техническим специалистам и моим товарищам по биатлону, с этого дня у вас будет дополнительный болельщик», — написал Монтелло в «инстаграме».
На этапах Кубка мира в составе сборной Италии Монтелло дебютировал в сезоне-2015/2016. Он принимал участие в Олимпийских играх 2018 года и стал 39-м в гонке преследования.
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