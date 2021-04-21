Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Просто мне хорошо». Виктория Сливко опубликовала новое фото

«Просто мне хорошо». Виктория Сливко опубликовала новое фото
Биатлон 0
Аудио-версия:

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на скамейке в Тюмени.

«Просто мне хорошо», — написала биатлонистка.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Подписчики так оценили снимок Виктории:
«Само воплощение красоты!»
«Вика, ты просто супер! С годами только молодеешь и красивеешь».
«Просто-просто?»

Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.

Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды.

«Другие для тебя не люди?» Подписчик обратился к биатлонистке Сливко. Виктория ответила
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021