«Просто мне хорошо». Виктория Сливко опубликовала новое фото

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на скамейке в Тюмени.



«Просто мне хорошо», — написала биатлонистка.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Подписчики так оценили снимок Виктории:

«Само воплощение красоты!»

«Вика, ты просто супер! С годами только молодеешь и красивеешь».

«Просто-просто?»



Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.



Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды.