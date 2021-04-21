«Просто мне хорошо». Виктория Сливко опубликовала новое фото

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на скамейке в Тюмени.
«Просто мне хорошо», — написала биатлонистка.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко
Подписчики так оценили снимок Виктории:
«Само воплощение красоты!»
«Вика, ты просто супер! С годами только молодеешь и красивеешь».
«Просто-просто?»
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды.
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