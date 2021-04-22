«К такому невозможно быть готовой». Ирина Казакевич назвала самый негативный момент сезона

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о самых запоминающихся моментах прошедшего сезона.

«Самый яркий и позитивный момент — это попадание в масс-старт на чемпионате мира. Осознание того, что можешь бороться и идти в лидирующей группе. В целом чемпионат мира принёс мне больше положительных эмоций. Борьба на трассе с лидерами мирового биатлона даёт уверенность в том, что биться можно, ты практически не уступаешь, нужно только стрелять без промахов.



Самый негативный момент — это поломка ложа во время спринта в Эстерсунде. К такому невозможно быть готовой. Особенно тогда, когда знаешь, что можно и нужно бороться. Это была очень ответственная гонка. И то, что случилось во время падения, для меня было просто шоковой ситуацией.



Большой удачей этого сезона считаю попадание на чемпионат мира после не самого удачного января. Благодарна за доверие тренерам, что позволили мне прожить эти очень важные три гонки на турнире. Сейчас у нас заканчивается сбор на Камчатке. Успеваем наслаждаться природой. Закатка и, конечно, марафон. Это очень яркие, насыщенные эмоции — преодоление такой дистанции для многих из нас было впервые. Несомненно, мне было приятно победить!» – цитирует Казакевич официальный сайт Федерации биатлона Свердловской области.