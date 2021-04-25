Ушкина — об отборе в сборную: заболела, показала плохой результат — тут же в отставку

Биатлонистка Наталья Ушкина рассказала об опыте работы в сборной России. Ранее Ушкина выразила желание перейти в национальную команду Румынии, однако Международный союз биатлонистов пока не одобрил заявку спортсменки.
«В 2018 году я тренировалась в группе Андрея Падина. Осенью, когда начались отборы на Кубок мира и IBU, я провалилась. То есть как, первую гонку была с очками, проходила, но ко второму старту заболела и показала плохой результат. Сразу же получила отставку. К сожалению, на тот момент меня никто не смог поддержать.
Но в любом случае это хороший опыт, который многое мне дал. В сборной к каждому индивидуальный подход. Тренер строго следит за нашим самочувствием, пульсограммой. Тренировки совсем другие, раньше я никогда такие не выполняла. Вообще, за три месяца мне многое удалось узнать», — цитируют Ушкину «Известия Мордовии».
На закрывающем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске 24-летняя спортсменка завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.
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