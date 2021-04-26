Васильев прокомментировал запрет Халили оставаться на самоподготовке

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал то, что биатлонисту сборной России Кариму Халили не удалось договориться о самоподготовке в сезоне-2021/2022.
Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что право тренироваться на самоподготовке есть лишь у Александра Логинова. Егор Сорин, личный тренер Халили, сообщил, что его подопечный будет готовиться к сезону в составе национальной команды.
«Никаких двойных стандартов тут нет. Нужно в каждом конкретном случае учитывать особенность спортсмена, его индивидуальность. Александр Логинов – лидер сборной, даже с учётом того, что в этом сезоне он выступал не самым лучшим образом. Александр в прошлом году становился чемпионом мира, конечно, он имеет право выбора. А Карим Халили ещё далек от этого уровня и, естественно, такого права не имеет.
Да даже Елисеев и Латыпов, я считаю, не могут решать, уходить на самоподготовку или нет. Вот когда завоюют звание чемпиона мира, тогда можно будет говорить о чём-то, а на сегодняшний день у них просто нет такого права», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
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