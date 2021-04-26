«Максимум на Колыму, но никак не ОАЭ». Подписчики отреагировали на фото Мироновой с отдыха

27-летняя российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Публикация доступна в «инстаграме» Светланы Мироновой.

Некоторые подписчики свердловской биатлонистки обрушились на неё с критикой: «Отдыхать-то они все умеют, а вот бежать и стрелять…», «За прошедший сезон максимум на Колыму или в Магадан, но никак не ОАЭ».

Напомним, в прошедшем сезоне Миронова заняла 19-ю строчку в общем зачёте Кубка мира, это лучший показатель среди россиянок. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.