«Максимум на Колыму, но никак не ОАЭ». Подписчики отреагировали на фото Мироновой с отдыха
27-летняя российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала фотографии с отдыха в Дубае (ОАЭ).
Публикация доступна в «инстаграме» Светланы Мироновой.
Некоторые подписчики свердловской биатлонистки обрушились на неё с критикой: «Отдыхать-то они все умеют, а вот бежать и стрелять…», «За прошедший сезон максимум на Колыму или в Магадан, но никак не ОАЭ».
Напомним, в прошедшем сезоне Миронова заняла 19-ю строчку в общем зачёте Кубка мира, это лучший показатель среди россиянок. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.
Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.
Светлана Миронова: благодарна каждому, кто испытывал по отношению ко мне какие-либо эмоции
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