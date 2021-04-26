Чепиков — о решении Логинова: команда способна дать Александру толчок

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова готовиться к олимпийскому сезону вместе с национальной командой.

«Да, Логинов стал чемпионом мира, будучи на самоподготовке. Но потом результаты начали снижаться. Ему требуется дополнительный стимул, толчок. Как раз команда способна Александру его дать. Там тебе просто не позволят растерять какие-то скоростные качества. В сборной постоянно проводятся контрольные тренировки и выше концентрация. К тому же команда — это не только тренер, но и его помощники, врач, люди, которые ведут тебя по дистанции и снимают технику бега на видео. Это серьёзная машина, позволяющая добиваться результатов.

Я сам пробовал работать и в команде, и на самоподготовке. Но в последние годы предпочитал заниматься со сборной. Там ты всё-таки ощущаешь плечи соперников. Идёт более качественная подготовка, есть тщательное медицинское сопровождение. Тебя всегда могут пристрелять и замерить по дистанции. Да и посоревноваться с партнёрами на тренировках лишним никогда не было. Между ними будет идти здоровая конкуренция, наладится психологическая атмосфера», — приводит слова Чепикова RT.