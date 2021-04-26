Логинов: к следующему сезону буду готовиться с командой, мы подтянем друг друга

Российский биатлонист Александр Логинов поделился настроем на грядущий олимпийский сезон-2021/2022.

«Очень важным будет следующий сезон. Буду готовиться, пахать, пахать и ещё раз пахать. Сейчас надо вернуться домой, времени на разгрузку уже нет, буду готовиться к майским сборам, чтобы приехать на них готовым, не в разобранном состоянии и с позитивными мыслями на предстоящий сезон.

Буду ли я готовиться индивидуально? Нет, в любом случае буду делать это с командой, чтобы работать над сильными и слабыми сторонами друг друга. Надо, чтобы каждый подтягивал каждого. Сейчас ведутся разговоры о планах подготовки. Думаю, всё пройдёт достаточно продуктивно», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов в составе сборной России отправился на Камчатку, где проходит тренировочный сбор, который завершится 29 апреля. В состав команды вошли – Александр Логинов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Михаил Первушин и Андрей Вьюхин. Их возглавляет старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

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