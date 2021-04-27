Евгении Павловой вслед за Халили запретили самостоятельно готовиться к сезону
Биатлонистка сборной России Евгения Павлова будет готовиться к олимпийскому сезону-2021/2022 вместе с национальной командой, а не на самоподготовке, как было ранее. Об этом сообщил личный тренер спортсменки Константин Попов.
«Евгения будет работать в команде, ещё нет ясности, с кем конкретно из тренеров, но точно вместе со всеми, а не на самоподготовке», — цитирует Попова «Р-Спорт».
Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что право тренироваться на самоподготовке есть лишь у чемпиона мира Александра Логинова. Вчера, 26 апреля, стало известно, что биатлонист сборной России Карим Халили, который до этого тренировался на самоподготовке, будет готовиться к сезону вместе с национальной командой.
Васильев прокомментировал запрет Халили оставаться на самоподготовке
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