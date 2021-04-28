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Кугаевский рассказал, как создавалась группа Башкирова, где будет готовиться Логинов

Кугаевский рассказал, как создавалась группа Башкирова, где будет готовиться Логинов
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, как происходило формирование группы тренера Сергея Башкирова, куда вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.

«Думаю, что это хороший пример совместной работы участников процесса, без скандалов и шумихи», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Кугаевский также подчеркнул, что решение было принято около двух недель назад после долгих консультаций.

29-летний Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров

Ранее разделение сборной России по биатлону на группы прокомментировал Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев прокомментировал разделение сборной России по биатлону на группы
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