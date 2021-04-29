Доротея Вирер: муж говорит, нужно заканчивать постепенно. Есть спорт, но есть и семья

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что вряд ли выступит на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

«Подготовка к новому сезону начинается на этой неделе. Тренажёрный зал, велосипед. 6 мая в Антерсельве состоится первый сбор со сборной. Я рада вернуться домой. На Олимпиаде в Пекине будет шесть гонок, всё зависит от того, в какой форме я туда доберусь. Посмотрите, что случилось со мной на чемпионате мира в этом году. Французский тренер китайской команды говорит, что будет холодно и будет сильный ветер.

Не думаю, что смогу попасть на Олимпиаду-2026 в Милане. Мне будет 35, это тяжело. Мне очень жаль, потому что домашняя Олимпиада — это здорово. Пока всё идет хорошо, я продолжаю. Когда у меня больше не будет удовлетворения, придёт время остановиться. Бесполезно ездить по миру, проводить так много гонок без результатов. Мой муж говорит, что нужно заканчивать постепенно. Есть спорт, но есть и семья", — приводит слова Вивер OA sport.