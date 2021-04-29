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Шипулин — о спортивном центре его имени: в ближайшее время проект будет сдан в экспертизу

Шипулин — о спортивном центре его имени: в ближайшее время проект будет сдан в экспертизу
Биатлон 0
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Чемпион мира, депутат Госдумы российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что проект круглогодичного биатлонного комплекса его имени будет разработан в ближайшее время, после чего пройдёт государственную экспертизу.

«Проект ведётся. Заказчик — Центр спортивной подготовки. Знаю, что в течение ближайшего времени проект будет сдаваться в экспертизу, и экспертиза уже будет смотреть», — приводит слова Шипулина ТАСС.

Биатлонный комплекс для соревнований разных уровней планируется построить в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге. В 2020 году губернатор региона, который будет принимать итоговое решение по строительству комплекса, подтвердил информацию о присвоении центру имени Шипулина. Комплекс будет включать в себя лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, бассейн, тренировочная ледовая арена и другие площадки.

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