В минспорта Красноярского края отреагировали на заявление Васильевой о зарплате в 10 тыс.

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» прокомментировал заявление российской биатлонистки Маргариты Васильевой о заработной плате за апрель 2021 года. Ранее Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма». Причиной отрицательных эмоций спортсменки стал размер зарплаты, которую она получила за прошедший месяц.
«Согласно положению об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа — аванс, 10 числа следующего месяца — полный расчёт.
25.04 Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведён полный расчёт за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.
Необходимо отметить, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам. В предыдущем сезоне Маргарита Васильева из-за дисквалификации за три пропущенных допинг пробы не выступала на соревнованиях и была принята на работу только 1 апреля этого года. Сезон уже закончился, соответственно, в данный момент она получает заработную плату без надбавки за спортивный результат», — говорится в тексте пресс-службы министерства спорта Красноярского края.
Васильева расплакалась из-за заработной платы в 10 тыс. рублей.
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