Тренер Васильевой отреагировала на недовольство своей подопечной зарплатой

Людмила Панова, тренер биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировала недовольство своей подопечной величиной заработной платы. Ранее Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма» из-за размера зарплаты, которую она получила за прошедший месяц (10 тыс. рублей). Позже стало известно, что речь идет об авансе, в месяц спортсменка будет получать 25 тыс. рублей
«Академия биатлона» — бюджетная организация. Существует положение о заработной плате, сейчас она будет получать «голую» ставку. Надбавки спортсменам положены за показанный результат по ходу сезона. Поскольку она год не работала и только недавно была вновь принята, в первые два месяца у неё не может быть премиальных надбавок.
Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, а сейчас получается, что 25 тысяч — это «голая» ставка в академии. Чтобы она повысилась, нужно время. Пропитание и проживание — за счет «Академии биатлона». На тренировочный процесс спортсмены не тратят свои деньги", — приводит слова Пановой ТАСС.
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