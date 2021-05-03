«Это не по-государственному». Николай Лопухов — о разделении сборной России на группы

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов прокомментировал разделение национальной команды на группы, о чём было объявлено на прошлой неделе. С мужским составом будут работать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, с женским — Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

«Как я понял, президент СБР Виктор Майгуров хочет создать две альтернативные группы у мужчин и у женщин, но что из этого выйдет – вопрос. Я бы сказал, что это не по-государственному. Я считаю, что главное — создать условия, в которых спортсмен мог бы хорошо тренироваться и анализировать свою тренировочную работу, в этом и заключается качество тренировочного процесса. В целом у нас с этим есть проблемы.

Надо работать над техникой, над стрельбой, должна быть чёткая организация, педагогика. Качества учебно-тренировочного процесса, к сожалению, нет, его надо окультуривать. Сейчас всё на среднем уровне, та же Татьяна Акимова тренировалась на троечку с минусом. Это не работа, это не уровень сборной.

В сборной есть проблемы по технике, по стрельбе. Спортсменов надо объединять и вдохновлять, а не создавать какие-то группы. Спортсмен должен быть вдохновлен на работу и творить», — приводит слова Лопухова ТАСС.