Белорусская биатлонистка Кручинкина: отпуск закончился — батарейка заряжена

Биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за Беларусь, куда она перешла из национальной команды России, разместила новый пост на своей странице в «Инстаграме». Елена сообщила, что её отпуск закончился. Биатлонистка отдыхала в Дубае.



«Отпуск закончился, пора за работу. Перезагрузка произошла, батарейка заряжена», — написала Кручинкина.



26-летняя Кручинкина — двукратный серебряный призёр чемпионата России 2018 года в командной гонке и гонке патрулей в составе команды Мордовии, победительница этапов Кубка России в эстафете. В составе национальной команды Беларуси стала чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования. У Елены есть сестра-близнец Ирина, которая также выступает за сборную Республики Беларусь.

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