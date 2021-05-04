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Белорусская биатлонистка Кручинкина: отпуск закончился — батарейка заряжена

Белорусская биатлонистка Кручинкина: отпуск закончился — батарейка заряжена
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за Беларусь, куда она перешла из национальной команды России, разместила новый пост на своей странице в «Инстаграме». Елена сообщила, что её отпуск закончился. Биатлонистка отдыхала в Дубае.

«Отпуск закончился, пора за работу. Перезагрузка произошла, батарейка заряжена», — написала Кручинкина.

26-летняя Кручинкина — двукратный серебряный призёр чемпионата России 2018 года в командной гонке и гонке патрулей в составе команды Мордовии, победительница этапов Кубка России в эстафете. В составе национальной команды Беларуси стала чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования. У Елены есть сестра-близнец Ирина, которая также выступает за сборную Республики Беларусь.

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