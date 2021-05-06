Йоханнес Бё не поедет на первый высотный сбор норвежской команды

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит первый высотный сбор норвежской национальной команды в этом межсезонье.

«Я не поеду на сбор в июне, потому что хочу побыть с семьёй. В августе у нас будет много дней на высокогорье. Буду тренироваться как обычно. Мне недолго добираться до Осло, там есть все возможности. Когда снова откроются границы, буду ездить в шведский Торсбю и много тренироваться там. А затем, возможно, вложусь в приобретение тредбана, но нужно рассмотреть все детали.

В Конгсвингере не вижу ничего, что помешало бы мне улучшаться. В этом случае я бы туда не переехал», — приводит слова олимпийского чемпиона ABC Nyheter.

В мае биатлонист переезжает с женой и сыном из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии.