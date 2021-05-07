Доротея Вирер показала фото новой винтовки. Она чёрная

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке можно посмотреть, как выглядит новая винтовка биатлонистки.

В сезоне-2019/2020 Вирер выступала с зеркальной и золотистой винтовками. В предстоящем сезоне она будет выступать с чёрной.

Фото: https://www.instagram.com/dorothea_wierer/?hl=ru

В сезоне-2020/2021 31-летняя Вирер заняла пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. До этого итальянская спортсменка дважды подряд завоёвывала «Большой хрустальный глобус». Она двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира — 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира — 2019/2020 в зачёте масс-стартов.