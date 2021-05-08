Валерий Польховский высказался о делении сборной России на группы

Готовящийся оставить пост главного тренера сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, как относится к решению Союза биатлонистов России (СБР) разделить команду на разные группы подготовки к олимпийскому сезону-2021/2022.
«В этом нет ничего страшного. Необходимо выстроить работу каждой из групп, поставить перед ними определённые задачи и правильно сформировать критерии отбора в сборную. Если Союзу биатлонистов России удастся это сделать, то создание групп себя оправдает», — приводит слова Польховского ТАСС.
Напомним, в начале апреля президент СБР Виктор Майгуров объявил, что 30 мая Польховский покинет пост главного тренера по состоянию здоровья. 67-летний Валерий Польховский возглавил сборную России перед сезоном-2020/2021. В ходе сезона у специалиста возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира. На чемпионате мира национальная команда под руководством Польховского завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете. Кроме того, женская команда, занявшая лишь шестое место в Кубке наций, потеряла максимальную квоту в Кубке мира.
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