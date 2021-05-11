«В этом сезоне было особенно одиноко». Марте Рёйселанд — о Кубке мира без зрителей

11-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд высказала мнение о сезоне, который из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, был проведён без зрителей.

Рёйселанд осталась без личного золота на чемпионате мира в Поклюке и уступила соотечественнице Тириль Экхофф победу в общем зачёте Кубка мира.

«Довольна, но в то же время надеялась на большее. В этом сезоне было особенно одиноко. Я почти не встречалась с друзьями и родными больше года. Особенно сильно изоляция ощущалась, когда мы выступали на Кубке мира без зрителей. Думаю, что одна из самых крутых вещей в биатлоне – это гонки в Европе, где болельщики на трибунах создают такую атмосферу, в которой чувствуешь, что делаешь что-то важное для многих. Меня совсем не устраивает находиться в Европе в изоляции, так долго не видя никого, кроме тех, с кем постоянно путешествуешь вместе. Соревнования были похожи на клубные гонки, где не было никого, кроме сотрудников этого клуба. Я человек, который очень зависит от семьи и друзей. Они значат для меня всё. Они ценят меня, поддерживают — это одна из причин моего успеха», – приводит слова Рёйселанд Dagbladet.