Динара Алимбекова показала фрагменты своих тренировок. Видео
Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в «сториз» своего «инстаграма» разместила видеозаписи, на которых демонстрируются фрагменты её тренировочных занятий.
Фрагменты тренировок Динары Алимбековой
В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебряную медаль. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.
В завершившемся сезоне-2020/2021 Динара также стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.
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