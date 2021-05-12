Лариса Куклина — о сладостях: обещаю, я брошу это дело

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своём «инстаграме» пообещала есть поменьше сладкого. Ранее спортсменка призналась, что в межсезонье набрала 3 кг.
«Я обещаю. Я брошу это дело. Ну хотя… Надеюсь. Ещё вот чуть-чуть и всё», — написала спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.
На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Лариса завоевала золото в масс-старте и серебро в гонке преследования. К грядущему олимпийскому сезону 30-летняя Куклина будет готовиться в группе Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.
- 12 мая 2021
-
16:07
-
12:13
-
08:13
-
00:19
- 11 мая 2021
-
23:39
-
21:59
-
15:21
-
13:08
-
12:45
-
10:13
-
08:33
-
00:03
- 10 мая 2021
-
17:51
-
11:59
-
11:26
-
10:51
- 9 мая 2021
-
23:00
-
10:24
-
00:55
- 8 мая 2021
-
19:15
-
17:22
-
09:53
-
00:26
- 7 мая 2021
-
20:21
-
16:48
-
12:48
-
11:30
-
10:22
-
09:24
-
08:34
- 6 мая 2021
-
21:26
-
19:11
-
12:04
-
10:33
-
09:30