Лариса Куклина — о сладостях: обещаю, я брошу это дело

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своём «инстаграме» пообещала есть поменьше сладкого. Ранее спортсменка призналась, что в межсезонье набрала 3 кг.

«Я обещаю. Я брошу это дело. Ну хотя… Надеюсь. Ещё вот чуть-чуть и всё», — написала спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.



На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Лариса завоевала золото в масс-старте и серебро в гонке преследования. К грядущему олимпийскому сезону 30-летняя Куклина будет готовиться в группе Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.